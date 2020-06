Entre lágrimas, Sharis Cid cuenta lo difícil que fue afrontar un embarazo a los 16 años

Ciudad de México.- Durante una entrevista para El Minuto que cambió mi destino, Sharis Cid, actriz mexicana, abrió su corazón y habló de cómo fue el proceso de su embarazo a los 16 años de edad.

En la plática con Gustavo Adolfo Infante, la exintérprete de TV Azteca recordó que este momento se tornó sumamente complicado, ya que se tuvo que enfrentar a sus padres y a un panorama incierto.

Conocí al padre de mi hija en una escuela de corridos, nos hacemos novios y a los 16 años, no comemos la torta antes del recreo. Y terminé con él y yo estaba en negación", dijo la artista.

De igual manera, Sharis confesó que recurrió a una clínica junto al papá de su hija, Kristal Cid, y narró que en ese momento no comprendía al 100 por ciento por lo que estaba atravesando.

No me cayó el 20 hasta que, dos días después, llega mi madre con una caja de toallas sanitarias y me dice ‘¿estás embarazada?’ Y ahí cambió mi vida", mencionó.