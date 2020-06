¡Fuera de Telemundo! Devastada, conductora confirma que se quedó sin trabajo y redes arden

Ciudad de México.- Luego de que se difundiera que la conductora Érika Csiszer había sido despedida del matutino Un Nuevo Día de Telemundo, ella misma confirmó la noticia en su cuenta de Instagram.

Mediante una historia en la plataforma, Csiszer escribió:

Mi gente, como ya saben, no estaré más en 'Un Nuevo Día'. Quiero agradecer la preocupación que me han hecho sentir al respecto, sin embargo estoy bien y contenta de las oportunidades que me ofrecieron durante tantos años en Telemundo. Se acabó este ciclo y pronto comenzará otro. Muchas bendiciones para todos".