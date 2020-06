Joy Huerta celebra el orgullo LGBT con poderoso mensaje para su hija Noah

View this post on Instagram

Tu existencia es fruto de resistencia y resiliencia de quienes iniciaron esta lucha por nosotrxs. Eres fruto de amor puro y puro amor y esperanza para tantxs. Eres el motor de lucha para mami y para mi por muchxs otrxs como tu00fa y muchxs mu00e1s como nosotras. Hoy y todos los du00edas celebramos orgullosamente nuestra diversidad. Pero tambiu00e9n dejando claro que au00fan falta mucho, mucho por lograr igualdad de derechos humanos, y que continuaremos luchando, resistiendo con la frente en alto para que tu, tus hijxs y los suyxs vivan con mu00e1s libertad. Tu chiquita hermosa, eres nuestro orgullo; siempre. #ElOrgulloPermanece #NadaQueCurar #HappyPride #Pride #LoveEsNuestroIdioma u2764ufe0fud83eudde1ud83dudc9bud83dudc9aud83dudc99ud83dudc9cud83dudda4ud83eudd0dud83eudd0eu270a @dianaatrim