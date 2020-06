RuPaul, la 'Drag Queen' más representativa de la comunidad LGBT a nivel mundial

Estados Unidos.- RuPaul Andre Charles de 60 años, originario de San Diego, California es una de las figuras más grandes y emblemáticas de la comunidad LGBT.

RuPaul es el drag más destacado de todos los tiempos, pero detrás de ese gran éxito se esconde una triste y abrumadora historia. Con padres divorciados y tres hermanas, se mudaron al estado de California en 1967 cuando apenas tenía 7 años. Se dio cuenta rápidamente que era homosexual y a través de la ropa o lo que le sirviera, él lo utilizaba para expresarse como ser humano.

De niño siempre me disfrazaba de todo. Usaba cualquier cosa que tenía a mi alrededor para expresarme como ser humano. No había ninguna connotación sexual en ello. Bugs Bunny fue mi introducción al drag", reconoce RuPaul

Con tan solo 10 años comenzó a beber y a drogarse, esto con el fin de evadir las burlas de sus compañeros hacía él en la escuela. Su salvación fue cuando su hermana mayor contrajo matrimonio y se mudó a vivir con ella y su esposo al estado de Atlanta. Ahí realizó un pacto consigo mismo, pues si iba a vivir esa vida lo haría bajo sus propios términos. Comenzó a forjar su identidad artística que hoy en día se conoce.

En el año 1987 lanzó una película de bajo presupuesto llamada RuPaul: Star Booty y años más tarde, participó en el video musical Love Shack de The B-52, ese mismo año fue designada como la 'Reina de Manhattan', lo cual la colocó en el centro del espectáculo y llamó la atención de varios managers, por ello se ganó un lugar en MTV participando con su show Divine.

Durante mucho tiempo se mantuvo en el ambiente artístico, pero fue hasta el año 2009 donde todo cambió completamente. Lanzó su propio programa llamado RuPaul's Drag Race que tiene como propósito buscar a la siguiente Drag Queen, el cual se estrenó el 2 de Febrero del 2009 y hasta el día de hoy cuenta con 12 temporadas.

Ya no amo vestirme de mujer y hacer drag. Entre el vestido, pelo, el maquillaje, los corsés y todo lo demás lleva horas prepararse”. Ni siquiera quiso hacerlo para los Emmys. “Para mí esto es un negocio. No me verás haciendo drag si no me pagan”, comentó

Este programa la convirtió en la Drag Queen más influyente del mundo. No solo es una caracterización es una forma de expresarse y compartir con los demás, es la manera en la que se ven y se reconocen; no buscan encajar si no todo lo contrario pues llamar la atención y ser extrovertidos forma parte de la liberación personal.

