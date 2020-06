¡Tiburones listos! 'Shark Tank' estrena quinta temporada con nuevos consejos para emprender

Ciudad de México.- El pasado viernes 26 de junio se estrenó la quinta temporada de Shark Tank a través del canal Sony y los inversionistas que continúan en la pantalla son Rodrigo Herrera, Marcus Dantus, Arturo Ayub, Patricia Armendáriz y Carlos Bremer.

En esta nueva temporada se unirán invitados especiales como Mauricio Hoyos y Andrea Arnau, 'tiburones' de Colombia, quienes son reconocidos empresarios con una gran experiencia, lo mejor de todo es que por primera vez se podrá observar a dos mujeres en un episodio.

Así mismo, el 'shark' Rodrigo Herrera, compartió valiosos consejos para los emprendedores mexicanos y comentó que cuando se trata de emprender se debe pensar con la cabeza fría y no dejarse guiar por el corazón o los sentimientos pero es sumamente importante nunca perder la pasión a la hora de lanzar un proyecto.

Es importante separar la parte del corazón con la parte de la realidad de lo que va a pasar allá afuera, hay que tener la cabeza fría y no dejarte guiar por el corazón, pero con eso no me refiero al sentimiento del emprendedor", explicó Herrera.