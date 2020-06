Yuri recuerda el angustiante momento en el que intentó terminar con su vida

Ciudad de México.- La cantante, Yuri, mediante una entrevista recordó el amargo momento en el que intentó atentar contra su vida, debido a un problema de depresión por el que pasaba.

Vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola, no tengo hijos, no tengo un hombre, tengo hombres de a ratitos", dijo.

En su relato para el programa Despierta amiga, la intérprete de la Maldita Primavera señaló que ella tenía todo sin embargo se encontraba vacía, al no contar con una familia en ese tiempo.

Sin embargo, al momento de intentar lanzarse la cantante menciona que en su mente escuchó una voz, la cual le dijo que no lo hiciera, pues no tendría paz.

Cuando yo iba corriendo al ventanal que fueron fracciones de segundo escucho una voz que me dice: 'no lo hagas, yo la quita y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz", describió.