Zara Monrroy, cantante sonorense Comcáac que enfrenta el triple estigma

Hermosillo, Sonora.-Reconocida a nivel nacional por su música y activismo en beneficio de su comunidad, la cantante Zara Monrroy pocas veces habla de su vida personal. Ella enfrenta el triple estigma: ser mujer, indígena y lesbiana, es por esto que está preparando un sencillo dirigido para las mujeres llamado Alzo mi voz por ti.

’Cada persona tiene su historia y verdad' me decía mi papá y fue él quien me guió, me cuidó desde niña a pesar de que él era de la iglesia", cuenta Zara.