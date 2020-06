Chiquis Rivera rompe el silencio: "Si no estoy con Lorenzo, es por cosas que hizo"

Los Ángeles, EU.- Luego de un sinfín de especulaciones sobre que las amistades de Chiquis Rivera son los culpables de que esté separada de su esposo, Lorenzo Méndez, ella misma se tomó el tiempo para aclarar este asunto.

Mediante sus historias de Instagram, la hija mayor de Jenni Rivera publicó varios videos donde aclaró que sus amigos no son los responsables de la crisis matrimonial que atraviesa, ya que esto se desató por “cosas” que Lorenzo hizo mal.

Lee también: ¡Impactante! Carmen Muñoz celebra su cumpleaños 57 y "luce cada vez más joven"

Si yo no estoy con Lorenzo, son por cosas que ha hecho Lorenzo. Si mi relación no ha funcionado la vedad no es porque no quise o porque yo haya hecho algo malo, al contrario, muy buena esposa”, aseguró la cantante.