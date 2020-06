Christian Chávez y el valioso mensaje que dio en contra de la homofobia

View this post on Instagram

Nunca seas intimidado por el silencio, u00e1mate y defiu00e9ndete. Derrumba esas puertas del armario, ponte en pie y comienza a luchar. Ser diferente es bueno, No hay nada malo en ti. Cuando eres honesto, encuentras a otros como tu00fa. #LiberaTuOrgullo #IDAHOT Du00eda internacional de lucha contra la LGBTfobia ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08