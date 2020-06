Conductores de 'VLA' hicieron llorar a Laura G en su cumpleaños con sorpresa

View this post on Instagram

Y asiu0301 termina este maravilloso viernes...u00a1 Sigo emocionada por todo lo queu0301 pasou0301 en la manu0303ana! | A continuaciou0301n algunas fotos del #sergelaumarianofest . . . Foto 1) Gracias @happyworldmexico por cada detalle son los mejores ud83dude0d... Por mis globos, la mesa de dulces ... . . . 2) Visita de nuestro jefe @albertociurana quien pasou0301 a saludarnos u2764ufe0f, siempre al pendiente de nosotros - - - 3) @happyworldmexico | 4) Todo el disenu0303o de la fiesta mi gran @gheredia85 cada figura y logotipo fueron creados por el | 5) Celebrando con la gran cabina de @vengalaalegriatva sin ellos no habriu0301a programa | 7) El delicioso pastel de @montequillamx u00a1 Estamos igualitos ! | 9) Ya extranu0303au0301bamos a @elremolkito , trabajando con todas las medidas de higiene | 10) Nuestro gran equipo de camarou0301grafos , coordinadores que a parte de ser Tipazos , son los mejores ud83dude0d . . . Sin duda coleccioneu0301 momentos inolvidables y para mi de eso se trata esta maravillosa vida ... ud83dude18 . . Look @zara / @sandracaste01 Peinado : @clau_peinado Maquillaje : @exesymakeup Foto : @sergiotorressa