Dania reta a Manelyk de 'Acapulco Shore' con sensual y reveladora foto en Instagram

View this post on Instagram

IGNORAR ES EL MEJOR GOLPE QUE LE PUEDES DAR A ALGUIEN QUE NO SUMA EN TU VIDA, pero no olvides quien eres, el maravilloso ser chingon que puedes llegar a ser sabiendo que viviru00e1s siempre para INSPIRAR y no para impresionar. Que no, no eres una persona perfecta pero eres la u00fanica persona que siempre estaru00e1 para ti toda la vida no te olvides de eso Ponte chingon u26a1ufe0fud83dudc96 . . . My fav ud83dudcf8 @jorge_pv