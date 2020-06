En medio de pleitos legales y polémicas, Paulina Rubio despide a su mánager

Ciudad de México.- En medio de los pleitos legales que Paulina Rubio mantiene por las acusaciones de sus exparejas y luego de la polémica que surgió por su 'live' en Instagram, trascendió que la cantante despidió a Guillermo Rosas a tan solo seis meses de que él se convirtiera en su mánager.

Según se ha informado, el despido habría ocurrido por incumplimiento de todas las promesas que el representante habría hecho a la 'Chica Dorada', entre ellas la de relanzar su carrera.

Lee también: Así de radiante luce Anette Michel sin maquillaje y con coqueto bikini rojo

Y es que no sólo no ha resurgido la imagen de Paulina, sino que incluso se han sumado escándalos como su desafortunada transmisión en vivo de Instagram, tras la cual la cantante fue acusada de aparecer en mal estado y de consumir drogas frente a toda la audiencia, situación que fue retomada por su expareja, Colate, al llevarla nuevamente a los juzgados.

Lee también: Romance en Televisa: Exhiben detalles del nuevo novio de Ana Brenda Contreras

Esto además de la nueva demanda que le interpuso el padre de su otro hijo, Gerardo Bazúa, situaciones en las que se especula, fue mal aconsejada por su ahora exmanager, Guillermo Rosas.

Lee también: ¿Traición a Televisa? Tania Rincón se reúne con integrante de 'VLA' y lo presume en Instagram

Esta no es la primera vez que Paulina queda en malos términos con un ex representante. En el 2005, Fran Benedicto declaró que la cantante era poco profesional y que tenía problemas de adicciones. En el 2007 Ángelo Medina, quien también es manager de Ricky Martin, la acusó de no pagarle sus honorarios que sumaban casi medio millón de dólares.

Hasta el momento Rosas no ha comentado nada al respecto y solo se ha limitado a eliminar la imagen que el 26 de febrero publicó en sus redes sociales para celebrar el acuerdo entre ambos.

Fuente: Agencia México