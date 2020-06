Jesse presume con orgullo a su hermana Joy Huerta y envía mensaje a homofóbicos

Ciudad de México.- Jesse y Joy Huerta han empleado su cuenta musical de Instagram para enviar un mensaje a los homofóbicos y a los miembros de la comunidad LGBT, mientras que el músico presume con orgullo a su bella hermana perteneciente a la gran comunidad.

Con una foto en la que la cantante está sonriente posando con una blusa blanca y que dice 'love' en letras grandes grises, excepto por el corazón que es tomado como la 'O' que tiene los colores de la bandera del orgullo gay.

¡Happy pride! Ojalá pronto llegue el día en el que no tengamos que dar una “declaración” para hablar acerca de la persona que amamos, ni acerca de nuestra identidad de género. Ojalá llegue el día en el que todxs entendamos que somos libres porque #LoveEsNuestroIdioma", escribieron.

Los hermanos señalaron que ellos no se iban a rendir jamás y seguirían luchando para que llegue el día en el que todos sean respetados por igual sin importar nada.

Mientras tanto seguiremos expresándonos, exigiendo respeto, igualdad de derechos, justicia, no a la discriminación, no a las terapias de conversión y no a la violencia de ningún tipo hacia las personas LGBTI+. Lxs abrazamos y les recordamos que el orgullo se lleva con nosotrxs mismxs hoy y siempre", finalizaron.