Livia Brito enloquece redes al cantar al ritmo de The Weeknd en revelador 'outfit'

Ciudad de México.- La guapa y querida actriz de Televisa, Livia Brito, ha hecho enloquecer a sus millones de seguidores en TikTok al usar un revelador ‘outfit’ mientras canta al ritmo de Blinding Lights de The Weeknd.

Brito para uno de sus aplaudidos videos para TikTok ha decidido interpretar al famoso ex de Selena Gomez, The Weeknd, haciendo el lip sync en el que dice: “I Say uuuuuh” pero que han usado en la red social como un “hace uuuh” al cuestionar sobre su vida amorosa o salir de su casa.

La guapa cantante no solo cautivó por su muy bien sincronizada interpretación, sino por la chaqueta de cuero negro que usaba muy abierta, permitiendo ver bastante de su impresionante delantera.

Te podría interesar: Ariana Grande presume su impresionante figura en poca ropa: "Belleza"

Te podría interesar: No fue Meghan: William y Carlos planearían el Megxit para deshacerse del "incómodo Harry"

Fuente: TikTok @liviabritopestanas