"Lo que se ve, no se pregunta": Juan Gabriel reveló la verdad sobre sus preferencias sexuales

Ciudad de México.- El famoso cantautor mexicano, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, nunca admitió ser gay, pero al momento de tocar el tema sobre sus preferencias sexuales no negó, ni confirmó nada.

En una de las tantas entrevistas que 'El Divo de Juárez' brindó, hubo un entrevistador y periodista de Primer Impacto, Fernando del Rincón, quien decidió tocar el tema de las preferencias sexuales del cantante, pero la respuesta fue bastante sorprendente.

Lee también: ¡Tómala Televisa! Hijo de conductora de 'Hoy' llegaría a TV Azteca para 'MasterChef'

Al momento que del Rincón se dirige a 'Juanga', este le pregunta sin pelos en la lengua, "Juan Gabriel, dicen que es gay, pero, realmente ¿Juan Gabriel es gay?", y con una sonrisa burlesca el cantante le responde sin dudarlo.

¿A usted le interesa mucho?, dicen que lo que se ve no se pregunta mijo ”, expresó Valadez.

Mientras que Fernando no supo cómo reaccionar por lo que le responde que el solo ve a un cantante triunfador y así, sin más, Alberto reafirmó lo anteriormente mencionado, dejando claro sus ideales.

Te puede interesar: Sin piedad alguna, 'Pedrito' Sola exhibe las mentiras de video musical de Luis Miguel

Hay cosas que no se tienen que decir y cosas que se dicen, pero la gente es inteligente, no es tonta y yo no soy un santo”, destacó Juan Gabriel.