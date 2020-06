Lorena Herrera presume sus impresionantes encantos en ajustado corset de colores

View this post on Instagram

En junio 28 1969 se dieron los disturbios en un bar ( gay) de Stonewall New York, Fue un enfrentamiento muy fuerte entre la policia y los ciudadanos, principalmente de la comunidad gay, al au00f1o siguiente en conmemoraciu00f3n a esos disturbios se empezu00f3 la marcha en protesta para la igualdad de derechos de la comunidad #lgbtt. Sus esfuerzos han vu00e1lido la pena, han ganado muchu00edsimo desde entonces, ya que hace realmente poco tiempo la homosexualidad era castigada con carcel, pena de muerte, y tambiu00e9n fue tratada como enfermedad mental!! Aun hoy en muchos paises sigue siendo castigada! POR UNA IGUALDAD DE DERECHOS PARu00c1 TODOS! POR EL SIMPLE HECHO DE SER SERES HUMANOS! POR SIEMPRE MI ADMIRACIu00d3N Y CARIu00d1O Y AGRADECIMIENTO POR SU APOYO! ud83cudf08ud83cudf08ud83cudf08 #felizsabado #pridemonth #lgbtt #pridemonth