"No tengas miedo a ser feliz": El mensaje de Bárbara de Regil sobre el Orgullo LGBT que rompe Instagram

Nunca tengas miedo a serte FIEL a TI MISMO ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08u2665ufe0f Nunca tengas miedo a SER FELIZ ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08u2665ufe0f NACISTE PARA SER FELIZ ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08u2665ufe0f PARA AMAR SIN DAR EXPLICACIONES . PUNTOOOOOOOOOO u2728u2728u2728u2728u2728 Alguna vez en una firma de autou0301grafos se acercou0301 a mi un Ninu0303o ud83dudc66ud83cudffb y al terminar nuestra foto juntos le dije SE FELIZ ud83dude00 u2022 EL me abrazo y casi llorando me dijo ... u2728Yo no puedo ... vivo mal , estoy triste todo el diu0301a , tengo miedo , tengo un problema muy grande ..... u2728 abrazados le dije ... tranquilo TODO PASA. u2022 u2728 el me contesto : esto no , soy GAY ud83dude2d u2728 Lo tome de la cara lo vi a los ojos y a le conteste u2728 Entones NO tienes ninguu0301n problema ... ABRAu0301ZATE u2022 No pretendas ser alguien que NO ERES ... eso es lo que te duele , eso es lo que te hace infeliz .... LUu0301CETE ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08u2665ufe0f SONRIu0301E ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08u2665ufe0f AMA ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08u2665ufe0f DISFRUTA TU VIDAAAAAAS ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08u2665ufe0f MERECES AL IGUAL QUE YO , Y QUE TODOS .... SER FELIZ ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08u2665ufe0fud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08 #orgullogay #orgullo #amoresamor u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022 ud83dudd4a Este mensaje tambiu00e9n va para mi prima ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08 que en paz descanse ud83dude4fud83cudffbu2665ufe0f Se casu00f3 con su novia ud83dudc70ud83cudffb en Acapulco en casa de mi papu00e1 y fue de las bodas mu00e1s lindas que fui u2665ufe0fud83eudd7a ( en donde quiera que estes Mario ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08ud83dudc66ud83cudffb me acuerdo muy bien de ti . Te quiero )