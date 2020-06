Olga Mafud felicita a Sergio Sepulveda: "¿El conductor favorito de 'VLA'?"

View this post on Instagram

@sergesepulveda me ha ensenu0303ado cosas muuuuuy valiosas: Que en la vida hay suenu0303os que van 200 km/h si no te agarras bien te caes. Que el trabajo extra se debe hacer siempre y solo siempre si te diviertes. Que ninguu0301n riesgo estau0301 antes que tu bienestar y que nunca hay que olvidar esa emociou0301n del primer diu0301a. Hace 5 anu0303os llegueu0301 a @vengalaalegriatva haciendo un casting. Gracias por confiar en mi. u00a1Feliz cumpleanu0303os! (No use ningu00fan emoji en tu honor jaja)