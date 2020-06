Roger González reconoce la lucha de la comunidad LGBT + en el Día del Orgullo

View this post on Instagram

Cada anu0303o, el mes de junio se vuelve el mau0301s colorido en todo el mundo ud83cudf08 Pero ese color surge del dolor, la lucha y el deseo de una comunidad que exige una sociedad mau0301s inclusiva. Por todas esas personas que han luchado a lo largo de la historia, yo me uno a esta celebraciou0301n del Orgullo LGBTQ para seguir cambiando estereotipos y lograr una sociedad mau0301s abierta e inclusiva con todas las minoriu0301as #Prideu00a0 #Orgullo2020u00a0#OrgulloLGTBI