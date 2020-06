Rolling Stones lanzan clara advertencia a Donald Trump: "No uses nuestra música"

Estados Unidos.- La famosa banda de rock, Rolling Stones, de una manera muy contundente le dejaron en claro al actual presidente de EU, Donald Trump, que no use su música para sus campañas políticas, advirtiéndole que si no lo hace emprenderán acciones legales en su contra.

De nueva cuenta Trump se encuentra dentro de campaña, por lo que en su mitin de Tulsa, Oklahoma, ha utilizado el tema You Can’t Always Get What You Want, de la agrupación que anteriormente ya le había expresado que no usara sus temas, exactamente en el año 2016, en su primer campaña a la presidencia, ignorando su amable petición.

Esta podría ser la última vez que el presidente Donald Trump utiliza canciones de los Stones. A pesar de las directivas de cese y desistimiento de Donald Trump en el pasado, los Rolling Stones están tomando medidas adicionales para impedir que utilice sus canciones en el futuro en cualquiera de sus campañas políticas", decía el comunicado.

El medio Deadline afirmó que el equipo legal de los Stones ya se encuentra en contacto con la BMI, quien a su vez ya debió de haberle hecho llegar al mandatario las advertencia, mismas que si ignora enfrentaría una gran demanda.

El equipo legal de los Stones está trabajando con BMI. BMI ha notificado a la campaña de Trump en nombre de los Stones que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, se enfrentará a una demanda por reproducir música de manera no autorizada", concluía el comunicado.

En 2006 la banda mostró su desacuerdo con Trump y en el año 2017 la familia del fallecido Tom Petty le advirtió a Trump que no utilizara el tema I Won't Back Down, pues estaban seguros que el músico no habría querido que su canción fuera utilizada en una campaña de odio.

Por lo que esta ocasión ya sería la cuarta ocasión en la que los músicos le dicen directamente al presidente que no están a su favor y que no quieren que se use su música para su campaña, ¿será que está vez no ignore la petición?

Fuente: Noticieros Televisa