Romance en Televisa: Exhiben detalles del nuevo novio de Ana Brenda Contreras

View this post on Instagram

Les cuento que me contaron jajaja que chismosa Yo ...! Que Ana Brenda ya tiene novio y se llama Zacariu0301as Melhem ..., seguu0301n me cuentan el es duenu0303o de una agencia de viajes y seguu0301n es viudo , la chica retratada con Ana es hija de Eu0301l ..., pues fue papau0301 muy joven ! La familia de su novio me cuenta que la quieren mucho y esperan pronto formalicenud83dude2cud83dude01ud83dudc92 (se comprometan) #YoNoMasDigo #ElChismeNoDuerme #chamonic #NoSeTantoMaestro