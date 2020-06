¿Televisa o TV Azteca? Hector Sandarti da detalles sobre su regreso a la televisión

View this post on Instagram

El pru00f3ximo lunes les compartiru00e9 cuu00e1l seru00e1 mi nuevo programa de TV. Solo les puedo adelantar que seru00e1 un gran show que les encantaru00e1. Haru00e9 un live a las 11 am (hora de Mu00e9xico), lunes 29, por Instagram. Ahu00ed les contaru00e9 todo. Los quiero!!! ud83dude03 . #Sandarti