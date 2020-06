VIDEO: Cepillín sorprende a conductor de 'VLA' con canción por su cumpleaños

View this post on Instagram

Han sido meses muy complejos pero de mucho aprendizaje. Lo que yo he comprendido es que la vida no se trata de acumular sino de compartir. Somos tan fru00e1giles como nuestras expectativas y tan su00f3lidos como nuestro presente. Soy feliz y con eso no hay carencia. Tengo lo que he querido y su00f3lo deseo tener lo mismo. Mi familia, mis amigos, mi perrito salchicha, mi trabajo, salud, mis gorditas de chicharru00f3n, mis tacos al pastor, mis tequilas y vinos, mi capacidad de jugar tenis, mi Barcelona, mis Beatles, mi Sabina, mis u00c1ngeles Azules, mi coche Mini, mi capacidad para saber que estoy en el mejor lugar del mundo en el momento adecuado. Felices 48 para mu00ed, el Serge me dicen, timbu00f3n me decu00eda mi padre, u201cel difu00edcil de creeru201d. Esposito, papu00e1 e hijo. #48