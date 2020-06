África Zavala, actriz de Televisa, muestra su pancita de embarazo y cautiva en Instagram

View this post on Instagram

#Repost @peopleenespanol with @get_repost u30fbu30fbu30fb Estas exclusivas nos ponen siempre de muy buen humor u263aufe0f @afri_zavala y @leonperazapro tambieu0301n posaron en la nueva ediciou0301n de #PeopleEnEspanu0303ol. Ademau0301s de contarnos todos los detalles de su cuarentena, la pareja desvelou0301 el nombre de su primogeu0301nito: u201cSe llamarau0301 #Leou0301n como su papau0301u201d. u00a1Felicidades! ud83dudc99u2022ud83dudc69ud83cudffdu200dud83dudcbb:by @carolejoseph / editora ejecutiva @soymariamorales