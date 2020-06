Ana Bárbara está de luto: Anuncia que familiar falleció víctima de coronavirus

Los Ángeles, EU.- Visiblemente desconcertada, Ana Bárbara reveló mediante varias historias de Instagram que un familiar suyo perdió la vida luego de contagiarse de coronavirus en el estado de Sinaloa.

Lee también: Así de espectacular luce Odalys Ramírez en ropa deportiva a un año de su parto

La cantante mexicana aprovechó la oportunidad para pedirle a todos sus seguidores que no se tomen a juego la pandemia y tomen todas las medidas necesarias para no enfermar, ya que las víctimas crecen todos los días.

A post shared by Ana Bau0301rbara (@anabarbaramusic) on Jun 29, 2020 at 4:35pm PDT

View this post on Instagram

Te podría interesar: Sin pizca de pena, Ingrid Brans 'La Reata' se luce sin una sola prenda en Instagram

Es muy importante que no nos confiemos, es decir, de repente, a mí me ha pasado, de pronto me quiero quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté... ¡No lo hagamos! Y si podemos, estar la mayor parte del tiempo en la casa y si hay que salir, regresar y tener todos los cuidados, se los digo de todo corazón”, agregó Ana Bárbara.