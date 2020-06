Anel Noreña humilla a Sarita en 'Hoy' y así reacciona al homenaje de José José

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 29 de junio la cantante mexicana, Anel Noreña, mostró su reacción al homenaje que realizó la hija menor de José José, Sarita Sosa, por motivo del Día del Padre.

A través de una entrevista exclusiva en el programa Hoy, quien fuera esposa del 'Príncipe de la Canción' aseguró que sus hijos José Joel y Marysol preparan un especial para recordar a su padre en su primer aniversario.

Además, Anel mostró que no tiene 'pelos en la lengua' y se molestó con tan solo escuchar el nombre de Sarita cuando se le preguntó su opinión sobre el tributo que hizo la joven hace un par de semanas.

Ese tema no me lo toques, ahí si no te digo nada ni nada", puntualizó la cantante visiblemente incómoda.