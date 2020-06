Chofer asegura que Ari Borovoy nunca le liquidó sus servicios de transporte

Ciudad de México.- Las quejas y demandas en contra de Bobo Producciones, de Ari Borovoy, siguen a la alza, pues reciente Nelson Gómez Bernal, una hombre que prestaba los servicios de transporte señala que está cansado de pedir que le paguen sus honorarios.

En su mensaje, el chofer asegura que la empresa del exintegrante de OV7 no le ha pagado los viajes que realizó a Monterrey y otras zonas del norte país, de la gira 90 pop tour.

Nelson señala que uno de sus choferes escuchó que Aleks Syntek estaba molesto, porque tampoco a él le pagaban, de igual forma a Edith Márquez, entre otros.

Te voy a pedir de favor que me deposites, si no me vas a llevar a la necesidad de dar un paso más, que no quisiera por la amistad de 20 años y que no te has portado de esa manera", dijo.