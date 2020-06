Cynthia Rodríguez en diminuto bikini confiesa que "¡no se ha depilado!"

Ciudad de México.- La guapa conductora de Venga La Alegría, Cynthia Rodríguez compartió este lunes una infartante fotografía en la cual posa con un descarado bikini para hacer una fuerte e íntima confesión.

A través de su cuenta de Instagram además de subir la temperatura, Cynthia decidió ser sincera con sus seguidores pues asegura que eso es algo que caracteriza a la empresa donde ella trabaja, TV Azteca.

La honestidad es un valor esencial en la familia de TV Azteca, por eso me atrevo a confesarles que no me he depilado en toda esta cuarentena, por lo tanto, ponerme este bikini es prueba de las mujeres seguras de sí mismas, reales, valientes y aguerridas”, destacó en el post.