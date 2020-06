Cynthia Rodríguez y Kristal enamoran a todo 'VLA' al lucir sus encantos en corto vestido

View this post on Instagram

u00a1Nuestras belliu0301simas @kristalsilva_ y @cynoficial estau0301n listas para llenar de diversiou0301n tu lunes! ud83dude4cud83cudffbud83cudf89ud83cudf8aud83dudc83ud83cudffbud83eudd29 u00bfYa nos estau0301s viendo? ud83dudcf2#VLA