Daniella Álvarez, Miss Colombia que perdió una pierna, sale del hospital

Ciudad de México.- La guapa Misss Colombia 2011, Daniella Álvarez, nuevamente ha demostrado su gran fortaleza, pues tras un par de semanas internada debido a su amputación de pie y parte de su pierna izquierda ya ha salido del hospital y se ha mostrado feliz y optimista.

Fue el pasado 14 de junio cuando Álvarez confesó que sería sometida a una delicada cirugía en el que le quitarían su pie y parte de su pierna para poder tener una mejor calidad de vida, ya que su pierna no tendría funcionalidad y eso le impediría realizar muchas cosas que ama.

Podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr, (andar en) bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan", expresó en su momento Daniella.