De Banda El Recodo a 'Esperancito': Poncho Lizárraga causa furor por "mandilón"

View this post on Instagram

Empezamos la semana con toda la actitud!!! ud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffb Cuantos maridos bellos como el miu0301o? ud83dude01ud83eudd70 (no se hagan ud83dude02) #esperanzitorocks ud83eudd29 Siu0301ganme en #tiktok ud83eudd19ud83cudffb u201cCeliacorrea27u201d