"El romance sigue": Eiza González y su nuevo galán disfrutan de playas mexicanas

Cabo San Lucas, Baja California.- Los actores, Eiza González y Timothée Chalamet continúan dando de que hablar, pues recientemente se les encontró en lo que parecen ser unas vacaciones románticas en las playas de Cabos San Lucas.

Todo pareciera indicar, que con cada imagen que se ha ido filtrando de estos dos famosos, que el protagonista de Call me by your name quedó completamente perdido por lo encantos de la estrella mexicana.

En las nuevas fotografías reveladas, se les pudo ver a Eiza y a Timothée a la orilla de la playa muy acaramelados, pues las muestras de afecto no les hicieron falta en ningún momento.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha manifestado o declarado palabra alguna que confirme o desmienta lo mostrado, sin embargo, para muchos no cabe duda de que entre ambos ya existe algo mucho más que una simple amistad.

Con información de: Quién