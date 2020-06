'Embarrados' leggings azules de Kimberly Flores desatan revuelo en Instagram

View this post on Instagram

Vamos a empezar la semana con todo ud83dudcaaud83cudffd aunque estemos en casa ud83cudfe0 que nada nos impida seguir con nuestros propu00f3sitos ud83dude4cud83cudffc asu00ed que hoy amanecu00ed con ganas de entrenar el doble ud83dude03 #meejercitoencasa #mequedoencasa #asiesmivida Deportivo @lolita_aca