Fran Meric, exactriz de TV Azteca, cautiva a TikTok con sus movimientos de cadera

View this post on Instagram

Solo recuerda que eres parte del todo y x ende tu eres todo... SI TODO... blanco y negro ying y yang . Amate respu00e9tate y acu00e9ptate; en tus partes blancas pero tmb en las oscuras xq ellas te hacen ver lo q necesita ser trabajado y xq ellas hacen que las blancas se hagan mu00e1s fuertes . Y tu00fa que haces con tus monstruos? Te peleas o los abrazas??? . Ella es Malena @hnmpl_mx #teatro #actriz #yingyyang #amate #monstruos #respeto