'Guerreros 2020': Novio de Brenda Zambrano se recupera tras someterse a dolorosa cirugía

View this post on Instagram

Gracias a todas las personas que se preocuparon por mi salud y se tomaron el tiempo de llamarme o escribirme. Agradezco cada uno de sus mensajes y todo el aliento que he recibido en estos du00edas. Fue duro competir 2 semanas con el hombro lesionado, di todo por mi equipo hasta ya no poder mu00e1s. Se me encontru00f3 un fragmento u00f3seo libre por fractura en la cavidad humeral, una tendinosis del supraespinoso, derrame articular glenohumeral, lesiu00f3n grado 1 de ligamentos acromioclaviculares, lesiu00f3n de Bankart y lesiu00f3n de Hill Sachs (rotura de Labrum). Despuu00e9s de la operaciu00f3n puedo decir que estoy bastante bien, con partes nuevecitas en el cuerpo (Tornillos y anclas de Titanio) y con muchas ganas de volver... Lo que viene para mi es un periodo de recuperaciu00f3n y rehabilitaciu00f3n. Pronto estaru00e9 de vuelta... tranquilos, u00a1Hay Guty para rato! ud83dudcaaud83cudffbud83dudcafud83eudd16 Pacatan pacatan... ud83cudfb6ud83cudfb5ud83dudc0e