Harta de las críticas, Niurka 'explota' y les deja fuerte mensaje a sus 'haters'

Ciudad de México.- La actriz y vedette cubana, Niurka Marcos, decidió recurrir a sus redes sociales y le envío un mensaje a sus 'haters', fiel al irreverente estilo que le caracteriza al momento de dar su opinión.

A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERAud83eudd23 (@niurka.oficial) on Jun 23, 2020 at 12:56pm PDT

View this post on Instagram

En esta publicación, la exintérprete de Televisa se mostró en contra de aquellas personas que solo viven al pendiente de las figuras públicas, por lo que compartió esta certeza enseñanza en su perfil.

Lee también: ¿Recuerdas a Joana Benedek? Tras dejar Televisa, la villana de novelas hace esto para sobrevivir

Pero si no me soportas, ¿para qué me piensas, me analizas, me vives, me dedicas tiempo? Mejor pon a trabajar tus neuronas y pon a trabajar tus neuronas y práctica la indiferencia", dijo la artista.