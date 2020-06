Katy Perry, por fuerte depresión tras romper con Orlando Bloom pensó en quitarse la vida

Estados Unidos.- Hace poco la muy querida y talentosa cantante de pop, Katy Perry, ha confesado en su entrevista con Sirius XM que hace tres años, cuando terminó su relación con Orlando Bloom, entró en una fuerte depresión que la llevó a pensar en quitarse la vida.

Perry señaló que el perder al hombre que amaba la hizo sentirse "rota por dentro", al igual que todo el mundo al saber la noticia, ella dice sentirse conmocionada, sin ánimos y como si algo la arrastrara hasta un lugar oscuro.

Pero no solo el terminar con Bloom la hizo sentirse así de perdida, ya que en ese entonces lanzó su nuevo álbum, 'Witness', el cual tuvo una excelente critica pero bajas ganancias a como ella esperaba, por lo que se sintió mucho peor con su espíritu "por los suelos".

Ante esto afirma que pensó que no había salida y se hundía más en malos pensamientos, incluso llegó a tal punto que meditó el poder "tirarme por un puente".

Sin embargo, la querida cantante de Dark Horse tomó fuerza y volvió a resurgir, según ella, gracias a sus millones de fans que a diario le mostraban su apoyo con hermosas palabras de cariño y a todos sus familiares y amigos que nunca la dejaron en sus malos momentos.

La gratitud es lo que probablemente me salvó la vida, porque de no ser por ella me hubiera visto más y más arrastrada a ese pozo de tristeza", expresó Perry.