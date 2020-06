Lupita Jones aclara las causas del fallecimiento de su padre, ¿fue por Covid-19?

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Lupita Jones, el pasado 21 de junio sufrió la tragedia de perder a su padre, don Rolando Jones Islas, fallecimiento del que se ha dicho fue a causa del Covid-19, por lo que ella tomó la decisión de aclarar las causas de la muerte.

Jones a través de un en vivo dijo que al ver los titulares sobre la muerte de su padre ha querido aclarar los rumores, para que se sepa la verdad, incluso llegó a 'romperse' y derramar varias lágrimas al recordarlo.

He leído notas y veo que hay inquietud sobre la muerte de mi papá y sí quiero hablar de eso, porque no quiero que se generen especulaciones. Él, hace 4 años, sufrió una embolia y en menos de 1 año tuvo una segunda; sufría de presión alta, y ya lo habían operado del corazón", contó Lupita.

Contó que sus embolias le inmovilizaron la mitad del cuerpo, le dificultaba el comer y hablar, por lo que su salud se deterioraba cada día un poco más, lo que al final lo llevo a fallecer.

La actriz confesó que sí sospechó en un momento de que su padre tenía coronavirus, por lo que lo llevaron a realizarle una prubea, que afortunadamente dio negativo, aclarando que ese no fue el motivo, además de que sus hermanos sí estaban con él.

Un día se empezó a sentir mal, lo llevaron al hospital, le hicieron una prueba y salió negativa. Afortunadamente no tenía coronavirus porque así mis hermanos pudieron estar con él acompañándolo", afirmó.

Finalmente entre lágrimas dijo que no había podido estar en sus últimos momentos, los cuales fueron debido a un cuadro de neumonía y una infección que invadió todo su cuerpo.

Tenía un cuadro de neumonía y luego se le inflamó una pierna y le dio una infección que se le fue por todo el cuerpo. Mis hermanos sí alcanzaron a despedirse de él, yo llegué como 6 horas después de que murió, ya no lo pude ver, él ya no me vio a mí", concluyó.