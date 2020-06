"Me preocupa": 'Capi' Pérez se burlaría por el caso de Marjorie de Sousa y Julián Gil

'Ciudad de México.- En días recientes se ha revelado que la actriz, Marjorie de Sousa tomó la decisión de negarle a su exesposo, el actor, Julián Gil, el poder ver a su hijo, Matías.

Tal noticia generó un gran escándalo para muchos, pues se sabía que las cosas no estaban del todo bien entre ellos, pero no se pensó que podría ser a tal grado como para que Marjorie impidiera a Julián visitar al niño.

Sin embargo, quien se mostró indiferente ante la nueva polémica, fue el conductor del show matutino, Venga la Alegría, 'El Capi' Pérez.

El presentador compartió en sus historias de Instagram un video, en el cual se burló de manera sarcástica de la situación en la que ahora se enfocan los medios de comunicación.

Buenos días amigos, yo venía muy de buenas a trabajar ¿no? Muy de buen ánimo, pues me enteré que Marjorie de Sousa no quiere que Julián Gil vea a su hijo, oh… me dio en la mad… eso, todavía estoy preocupado, triste, no se si yo pueda hacer algo al respecto, ahorita voy a informar o algo porque no puedo quedarme con los brazos cruzados", dijo 'El Capi' en tono sarcástico.