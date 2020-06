Mercedes Salazar y la historia de una ciudad

Ciudad de México. La actriz española Mercedes Salazar actuó en la famosa serie televisiva 'Luis Miguel' y ahora encarna un papel muy importante en la reciente producción colombiana La reina de Indias y el conquistador de Netflix.

Se formó en la Universidad de Kent en Inglaterra y en el Estudio de Juan Carlos Corazza en Madrid; además también hizo talleres con Claudio Tolcachir en Madrid, Carlos Mayolo y Jorge Hugo Marín en Bogotá, con lo cual tiene una gran trayectoria de experiencia dentro de la actuación. En entrevista con TRIBUNA, la actriz compartió un poco de su personaje en la nueva serie de Netflix, su inspiración para trabajar dentro del mundo de las artes escénicas y su opinión acerca de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas.

Mercedes Salazar compartió que su carrera como actriz es totalmente vocacional, ya que desde pequeña sentía la necesidad de estar en un escenario.

La reina de Indias y el conquistador transcurre en el siglo XVI y narra la historia de la creación de la ciudad de Cartagena de Indias, fundada por Pedro de Heredia, quien viene desde España junto con su familia. Inés López interpretada por Mercedes Salazar es la cuñada del protagonista de la serie.

Toda la historia transcurre en el marco de aventura, amores y desamores, haciéndola muy interesante para la actriz, quien también nos platicó la razón por la cual fue atraída por su personaje.

Me atrajo la idea de estar en un proyecto de época porque siempre lo había deseado, pero no se había dado”.

De la misma manera quedó fascinada con la idea de imaginar cómo fue la vida en los siglos pasados y darle todo a su personaje para contar muy bien una historia.

Para Mercedes Salazar la discriminación sigue en pie a pesar de estar en pleno 2020:

Pues desafortunadamente yo creo que han pasado muchos siglos y pareciera que hay cosas que no han avanzado, la mujer parece siempre el eslabón como el débil, que no lo es, pero como que no se da la visibilidad y no se respeta su criterio”, expresó con preocupación.