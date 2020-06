¿Pleito en Televisa? Escalona humilla a Raquel Bigorra en vivo en 'Hoy': "No me cae nada bien"

Ciudad de México.- La actriz y conductora mexicana, Andrea Escalona, de nueva cuenta está causando revuelo debido a que en pleno programa en vivo de Hoy admitió quién es la persona del medio artístico a la que no soporta.

Durante el juego Dónde quedó la bolita, el cual consiste en responder a preguntas incómodas, la hija de la productora Magda Rodríguez no tuvo miedo en revelar que no soporta a Raquel Bigorra.

Aunque Aleida Nuñez le había preguntado a quién odiaba de las personalidades de la farándula, Escalona aseguró que no odia a nadie, sin embargo, a la cubana no la tolera.

No, yo no odio, pero hay gente que no me cae bien... la Bigorra por ejemplo no me cae nada bien", dijo Andy sin pelos en la lengua.