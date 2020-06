¿Recuerdas a Joana Benedek? Tras dejar Televisa, la villana de novelas hace esto para sobrevivir

View this post on Instagram

75K!ud83dudc4fGracias por estar siempre!ud83dude4f Me uniu0301 a #PrometoCuidarte por la protecciou0301n de las personas, que trabajan en el sector salud y sobre todo, por las mau0301s vulnerables en las Ameu0301ricas. u00a1Uu0301nete tuu0301 tambieu0301n a la promesa! #COVID19 http://amn.st/6005GB6YW @amnistiaonline @amnistiaamericas @joana_benedek Graciasud83dudc9c Si gustan, firmen y acompau0301nu0303enos en esta campanu0303a de apoyo y agradecimiento, al personal de salud, de las Americas! GRACIAS!ud83dude4f