Reina Isabel II derrumbaría el mayor sueño del Príncipe William a sus espaldas

Reino Unido.- Simon Vigar, uno de los expertos en realeza, aseguró en el documental, William and Kate: Too Good To Be True, que la Reina Isabel II movió sus influencias para derrumbar uno de los más grandes sueños del Príncipe William, ya que este podría impedir que se coronara como el rey del Reino Unido.

Como se sabe el duque de Cambridge se entrenó para la fuerzas armadas británicas, pero Isabel II ordenó que no se le permitiera ir al frente de la batalla, temiendo por su seguridad, por lo que al final se convirtió en piloto de helicóptero de emergencias.

A William no se le permitía acercarse a la línea de frente porque la reina aparentemente ordenó que renunciará a su papel soñado. Aunque el primogénito del príncipe Carlos y de la princesa Diana se entrenó para servir a las Fuerzas Armadas como piloto de helicóptero de emergencias, la reina se opuso rotundamente a que su heredero participara en ello", dijo Simon.

Al entrenarse como piloto de emergencia pensó que también formaría parte del ejército y estaría al frente, pero el jefe se negó por ser el segundo en la línea de sucesión al trono, lo que se dice fue por petición de la monarca.

William estaba desesperado por permanecer en el ejército y, por supuesto, se entrenó para ser piloto de helicóptero. Pero al final, no se le permitió acercarse a la línea del frente. El jefe supremo dijo que no porque es el segundo en la línea de sucesión al trono", aseguró el experto.

Aunque al final nunca pudo cumplir su sueño y llegar a la línea del frente a ayudar al ejército, si sirvió al país realizando rescates alrededor de las islas británicas, salvando muchas vidas.

Se volvió a entrenar como piloto de búsqueda y rescate en Anglesey. Ayudó a salvar muchas vidas volando en ese helicóptero amarillo alrededor de las Islas británicas… Así que eso le dio un papel significativo. Y eso significó mucho para él", afirmó Simon.

Aunque William nunca estuvo en medio de la guerra, confesó recientemente que el ser rescatista lo hizo ver muchas cosas tristes que al final lo afectaron más de lo que pensó.

Me llevé a casa mucho sin darme cuenta de ello. Ves tantas cosas tristes todos los días que crees que la vida es así. Siempre estás lidiando con desesperación, tristeza, dolor. El desgaste se acumula si no tienes oportunidad de desahogarte", confesó William.

Fuente: Quien