Rocío Sánchez Azaura 'destroza' a TV Azteca: "Me arrepiento de no aceptar a Televisa antes"

Ciudad de México.- La famosa conductora, Rocío Sánchez Azaura, ha 'destrozado' sin piedad a TV Azteca durante una entrevista en Miembros Al Aire, donde aseguró que en Televisa todo era mejor, desde el trato laboral, programas y sueldos.

Sánchez confesó que hace varios años la empresa le ofreció un cheque en blanco para que pusiera su precio para irse con ellos, pero por lealtad a la televisora que la lanzó a la fama lo rechazó, perdiendo una gran oportunidad de la que ahora se arrepiente.

Hace muchos años, cuando detonó Cosas de la vida, con 28 puntos de rating, me pusieron un cheque en blanco, firmado por Televisa y por lealtad no me vine para acá. Por principios, no me arrepiento; por trato, sí me arrepiento mucho", relató Rocío.