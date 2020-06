¿Se va a Televisa? Conductora de famoso programa de TV Azteca se despide tras 10 años al aire

Ciudad de México.- La conductora, Gaby Crassus, tras 10 años al aire con el programa Al Extremo, el pasado fin de semana anunció su salida de la emisión en medio de lagrimas y sentimientos encontrados.

En su mensaje, la presentadora señala que optó por tal decisión por el bien de familia y uno de sus hijos que padece asma, pues el aire de la Ciudad de México no es el más limpio.

10 años en Al Extremo, se me arruga el corazón porque aquí he vivido tantas cosas pero por la familia y los hijos lo que sea. Desde enero estaba yo con esto, no había dicho nada, porque me iba cuando terminará el ciclo escolar, nadie sabía que iba a venir una pandemia, pero me tiene muy contenta, tengo sentimientos encontrados y no se van a deshacer de mi tan fácil, los vendré a visitar”, agregó.