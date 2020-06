Sin exclusividad en Televisa y sin amor: Cynthia Klitbo revela en 'VLA' que no quiere pareja

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Cynthia Klitbo, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría en la que confesó la dura situación que vive debido a que hace algunas semanas perdió su contrato de exclusividad en Televisa.

La famosa de explicó que lo más difícil de quedarse sin este ingreso mensual que recibía por su fidelidad a la televisora de San Ángel es que haya pasado en plena contingencia de coronavirus, pues no hay trabajo para ella.

Ha sido un poco duro, no hay trabajo, no se están haciendo series ni novelas... los ahorros están empezando a mermar", comentó.

Debido a las malas experiencias que vivió con sus examores, Cynthia asegura que lo mejor es no tener pareja en este momento.

Todas mis parejas no fueron así como lucrativas, entonces no, imagínate, es una boca menos que alimentar", dijo entre risas.

Klitbo se sinceró frente a las cámaras de TV Azteca y confesó que ella considera que nunca más volverá a tener novio.

No extraño tener pareja, no sé si vuelva a tener pareja en la vida... yo como mujer entré a otra etapa y mis intereses han cambiado, más que una pareja a mí me gusta tener a mis amigos y amigas", puntualizó.