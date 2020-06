Tensión en Televisa: Lambda explota en 'Hoy' y revela que no quiero volver a trabajar con Polo Morín

Ciudad de México.- Las indirectas y dimes y diretes entre Lambda García y su exnovio Polo Morín parecen no tener fin y es que el conductor del programa Hoy demostró que no tiene 'pelos en la lengua' y realizó una fuerte revelación.

Durante la sección ¿Dónde quedó la bolita?, el presentador dejó más que claro que no desea volver a tener ningún tipo de relación con Polo.

También lee: ¿Recuerdas a Joana Benedek? Tras dejar Televisa, la villana de novelas hace esto para sobrevivir

Resulta que Lambda fue cuestinado acerca de con qué famoso no le gustaría volver a trabajar y él reveló 'sin pelos en la lengua' que ya no quiere compartir escena con su ex.

Ay, no me gustaría volver a trabajar con Polo Morín, es lo único que voy a decir", confesó.

También lee: Cristy, esposa del 'Buki', paraliza Instagram al modelar apretado pantalón y exhibir sus encantos

Como se recuerda, Lambda y Polo eran una de las parejas gays más famosas del medio artístico, sin embargo, su romance terminó debido a que García le habría sido infiel con uno de sus mejores amigos.

Luego de más de un año de su ruptura, Polo confesó a través de Twitter que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor y desató furor entre sus fans.

También lee: Anel Noreña humilla a Sarita en 'Hoy' y así reacciona al homenaje de José José