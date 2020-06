Tras polémico divorcio "por no poder tener hijos", actor de Televisa anuncia que será padre

View this post on Instagram

No existen dos personas mas felices por esta increiu0301ble noticia. Gordo con cada diu0301a que te conozco me queda mau0301s que claro que vas a ser el mejor papau0301. Espero con ansiu0301as que nazca nuestra hija para que te admire como yo lo hago! Te amo. @juandiegocova1 Querida nena: no se si seremos los mejores papau0301s del mundo pero te puedo asegurar que haremos lo posible para serlo. Tu papau0301 y yo hemos tenido increiu0301bles ejemplos, que solo nos queda seguirlos y tratar de superarlos cada diu0301a. Te adoro y muero por conocerte! Gracias a todos los que vinieron, hicieron que disfrutau0301ramos mucho mau0301s la noticia acompanu0303ados de familia y amigos.