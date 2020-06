VIDEO: Julio César Chávez jr. rompe el silencio sobre su polémico clip en tacones

Ciudad de México.- Luego de la controversia que se armó por un video donde Julio César Chávez jr. modela y baila con unos tacones, el joven boxeador optó por dar la cara en redes sociales y hablar al respecto.

Mediante una historia de Instagram, el deportista detalló que recibió un sinfín de críticas por su clip, pero también le llegaron mensajes de apoyo y le alegra que algunos lo hayan tomado con humor.

Me quiero tomar el tiempo para agradecer a toda la gente que se rio del video, que se divirtió. La verdad es que estuve dos semanas para poder ponerme los tacones, la primera vez me caí y me pegué un ching…”, dijo el famoso.