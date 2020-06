William Levy y los duros recuerdos de su infancia en Cuba: "No teníamos libertad"

View this post on Instagram

Aunque tuve una infancia hermosa en Cuba, debo decir que no fue la mau0301s fau0301cil. Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al diu0301a y raciones de comida limitadas, siempre teniu0301a hambre. No teniu0301amos lujos como pasta de dientes, asiu0301 que usamos carbou0301n y bicarbonato de sodio. Poniu0301amos calcetines juntos para hacer una pelota de beu0301isbol y jugamos sin zapatos. Con creatividad e ingenio siempre encontramos una manera de perseverar. Pero la parte mau0301s difiu0301cil de crecer en Cuba, la parte que atacou0301 nuestras almas, fue no tener libertad. Nuestra capacidad de sonu0303ar y nuestros destinos eran limitados. Sabiu0301amos que no importaba cuau0301nto trabajau0301ramos o estudiau0301ramos o cuau0301n grandes fueran nuestros suenu0303os, siempre tendriu0301amos los mismos resultados. Todos estau0301bamos destinados a vivir la misma vida pobre y miserable sin futuro. Finalmente, me di cuenta de que mi uu0301nica esperanza era abandonar el paiu0301s. Paseu0301 mis diu0301as contemplando el oceu0301ano y sonu0303ando con alguu0301n diu0301a llegar a los Estados Unidos de Ameu0301rica, un paiu0301s donde todo es posible. Ayer se cumpliou0301 el 25 aniversario del diu0301a en que ese suenu0303o se hizo realidad. No teniu0301a dinero y no hablaba el idioma, pero eso no importou0301 porque finalmente tuve la libertad de vivir la vida que elijo y en los Estados Unidos, el cielo es el liu0301mite. Esto tambieu0301n marca el diu0301a en que se abriou0301 la puerta al resto del mundo. Desde entonces , ha sido un hermoso viaje. Gracias Dios, gracias Estados Unidos, gracias Meu0301xico, gracias Ameu0301rica Latina y gracias a todos mis fanau0301ticos de todo el mundo por darme tanto amor y hacer realidad los suenu0303os de ese pequenu0303o ninu0303o cubano. Song : Los Balseros de Hansel y Raul